Agenda País, lunes 16 de febrero de 2026
9:00 a.m. RP Mujeres Trabajadoras. En CNUS.
10:00 a.m. Campaña Gabinete Política Social. Hotel Catalonia.
RP PLD. Sede.
Reunión Seguridad Ciudadana. Club Policía.
Inicio campaña electoral. Aula Magna, UASD.
10:30 a.m. Encuentro sobre Internacionalización del Sistema Universitario. MESCyT.
Ofrenda floral ONAPI. Altar de la Patria.
11:00 a. m. RP Fuerza del Pueblo. Sede.
Ofrenda floral Hogares Crea. Altar de la Patria.
2:00 p.m. Inauguración Mercado Municipal, Higüey; La Altagracia.
5:30 p.m. Conferencia Rubén Calderón, Rector UNEATLANTICO. UASD.