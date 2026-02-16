Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, lunes 16 de febrero de 2026

9:00 a.m. RP Mujeres Trabajadoras. En CNUS. 10:00 a.m. Campaña Gabinete Política Social. Hotel Catalonia.

9:00 a.m. RP Mujeres Trabajadoras. En CNUS.

10:00 a.m. Campaña Gabinete Política Social. Hotel Catalonia.

RP PLD. Sede.

Reunión Seguridad Ciudadana. Club Policía.

Inicio campaña electoral. Aula Magna, UASD.

10:30 a.m. Encuentro sobre Internacionalización del Sistema Universitario. MESCyT.

Ofrenda floral ONAPI. Altar de la Patria.

11:00 a. m. RP Fuerza del Pueblo. Sede.

Ofrenda floral Hogares Crea. Altar de la Patria.

2:00 p.m. Inauguración Mercado Municipal, Higüey; La Altagracia.

5:30 p.m. Conferencia Rubén Calderón, Rector UNEATLANTICO. UASD.

