Agenda País, lunes 17 de noviembre de 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

9:00 a. m. Inicio campaña “La Ciudad que Respira”. Hotel Santo Domingo Piantini, avenida Abraham Lincoln.

9:30 a.m. Semana de Emprendimiento. Regional Oriental Infotep, calle Jesús Galíndez 57, ensanche Ozama.

10:00 a.m. Ofrenda floral a Máximo Gómez. Alma Máter, UASD.

10:00 a.m RP del PLD. Casa Nacional.

4:30 p.m. Reconocimiento a Víctor Bisonó. Torre UASD.

6:00 p.m. Apertura del Congreso de Filosofía. Museo de la UASD.

6:00 p.m. Premio a la Excelencia Exportadora. Hotel Embajador.

7:00 p.m. Inauguración Feria del Libro de Historia. Archivo General de la Nación.