Agenda País, lunes 24 de noviembre de 2025
8:30 a.m. Presentación Plan CAASD La Zona. C/Euclides Morillo 65.
9:00 a. m. Encuentro Cámara Minera y Petrolera: Balance minero 2025”. Hotel Intercontinental. Av. W. Churchill.
10:00 a.m. RP Partido de la Liberación Dominicana. Av. Independencia 401, Gascue.
Presentación plataforma “ Conducta Empresarial Responsable CONEP, DIGEIG y BID. Hotel El Embajador.
Reunión seguimiento Seguridad Ciudadana. Club Policía Nacional.
4:00 p.m. Encuentro LA Semanal con la Prensa. Palacio Nacional.
Agenda País, sábado 22 de noviembre de 2025
