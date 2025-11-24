Agenda País, lunes 24 de noviembre de 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

8:30 a.m. Presentación Plan CAASD La Zona. C/Euclides Morillo 65.

9:00 a. m. Encuentro Cámara Minera y Petrolera: Balance minero 2025”. Hotel Intercontinental. Av. W. Churchill.

10:00 a.m. RP Partido de la Liberación Dominicana. Av. Independencia 401, Gascue.

Presentación plataforma “ Conducta Empresarial Responsable CONEP, DIGEIG y BID. Hotel El Embajador.

Reunión seguimiento Seguridad Ciudadana. Club Policía Nacional.

4:00 p.m. Encuentro LA Semanal con la Prensa. Palacio Nacional.