Agenda País, martes 02 de diciembre de 2025

9:00 a.m. Feria Programa 1424. C/ Juan Alejandro Ibarra 112.

9:30 a.m. Rp Instituto Duartiano. Sede.

RP Frente Agropecuario PRM. Av. Luperón.

10:00 a. m. Congreso Internacional Minerd-Ideice 2025. Hotel Dominican Fiesta.

Juramentación ing. Arturo del Villar. Intec.

12:00 m. Reconocimiento al Consorcio CAEI. Hotel Jaragua.

6:00 p.m. Misa por 56 años programa Punto de Vista. Parr. Santo Tomás de Aquino.

Acto Comunicación Voluntaria. Unibe.

6:30 p.m. Inicio Villa Navidad. Gran Teatro del Cibao, Santiago.

