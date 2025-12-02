Actividades
Agenda País, martes 02 de diciembre de 2025
9:00 a.m. Feria Programa 1424. C/ Juan Alejandro Ibarra 112.
9:30 a.m. Rp Instituto Duartiano. Sede.
RP Frente Agropecuario PRM. Av. Luperón.
10:00 a. m. Congreso Internacional Minerd-Ideice 2025. Hotel Dominican Fiesta.
Juramentación ing. Arturo del Villar. Intec.
12:00 m. Reconocimiento al Consorcio CAEI. Hotel Jaragua.
6:00 p.m. Misa por 56 años programa Punto de Vista. Parr. Santo Tomás de Aquino.
Acto Comunicación Voluntaria. Unibe.
6:30 p.m. Inicio Villa Navidad. Gran Teatro del Cibao, Santiago.