Actividades
Agenda País, martes 09 de diciembre de 2025
9:00 a.m. Graduación Ordinaria Infotep. CURE-UASD, Higüey. Provincia La Altagracia.
Presentación Mapa Inversiones 2.0 del Ministerio de Hacienda y BID. Hotel JW Marriott.
Graduación Supérate “Mujeres Súper Emprendedoras”. Politécnico Loyola, S. Cristóbal.
10:00 a.m. RP Banco Agrícola. Mirex, Independencia 752.
RP Ministerio Trabajo. Rest. Amigos Seafood SteakHouse. Av. Estrella Sadhalá, Santiago.
12:00 m. Convivio Nacional Minibasket 2025. Ministerio Deportes.