Agenda País, martes 09 de diciembre de 2025

9:00 a.m. Graduación Ordinaria Infotep. CURE-UASD, Higüey. Provincia La Altagracia.

Presentación Mapa Inversiones 2.0 del Ministerio de Hacienda y BID. Hotel JW Marriott.

Graduación Supérate “Mujeres Súper Emprendedoras”. Politécnico Loyola, S. Cristóbal.

10:00 a.m. RP Banco Agrícola. Mirex, Independencia 752.

RP Ministerio Trabajo. Rest. Amigos Seafood SteakHouse. Av. Estrella Sadhalá, Santiago.

12:00 m. Convivio Nacional Minibasket 2025. Ministerio Deportes.

