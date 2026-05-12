Agenda País, martes 12 de mayo de 2026

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9:00 a. m. Panel Mescyt sobre Comunicación de Crisis. PUCMM.

RP Derechos Humanos y Buhoneros Duarte. C/ Juan Erazo 39, V. Juana.

Curso Mitur “Formación Turística para Diplomáticos”, Mirex.

10:00 a.m. RP Min. Administrativo Presidencia. Palacio Nacional.

RP presidente de Indotel. Av. 27 de Febrero 323, Evaristo Morales.

Entrega libros Proyecto Read Japan. Museo de la UASD.

Ofrenda floral Enfermeras Altar de la Patria.

RP Instituto Derecho Penal. C/ Presidente Vicini B. 70, Gazcue.

11:00 a.m. RP Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo. Benito Monción 253, Gascue.