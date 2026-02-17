Actividades
Agenda País, martes 17 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este martes 17 se encuentran: .Ofrenda floral por 182 años de la Independencia Nacional. altar de la Patria.
9:00 a.m. RP Ministerio Salud Pública sobre prevención cáncer infantil. Hotel Catalonia.
Rp Cooperativa de los Maestros -Coopnama. C/ Mayor E. Valverde 1, ens. Miraflores.
10:00 a.m. Ofrenda floral por 182 años de la Independencia Nacional. altar de la Patria.
Circulación libro “La historia nunca contada de la Cámara de Cuentas de República Dominicana” Hotel Sheraton.
10:30 a.m. Entrega de vehículos y equipamiento militar. Campamento Militar 16 de Agosto, km. 25 Duarte.
5:00 p.m. Fundación Sabores Dominicanos. Av. Anacaona 24, Parque Mirador Sur.
Misa diaria. catedral Primada. c/arzobispo Meriño, C. Colonial
6:30 p.m. RP Centro Cultural Banreservas, V temporada de Teatro. C/ I. La Católica 202..
7:00 p.m. Entrega Premio Nacional de Literatura. Teatro Nacional.