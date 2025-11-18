Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Agenda País, martes 18 de noviembre de 2025

Oriana Martínez Núñez
Oriana Martínez Núñez

8:00 a.m. Desayuno Empresarial Cámara Española de Comercio. Hotel Hyatt Centry.

9:00 a.m. RP Taxis Turísticos. Rest. Vizcaya.

Análisis Proyecto Presupuesto 2026. CMD.

Vistas públicas CNM. Palacio Nacional.

10:00 a.m. RP Industriales de Haina. DISDO, C/ Central, Hato Nuevo.

RP Fuerza del Pueblo. C/ Benito Monción 253.

10:30 a.m Seminario FEDA sobre transferencia energética en el Agro. Aproleche, Ciudad Ganadera.

6:30 p.m. Investidura Honoris Causa de escritora española Irene Vallejo Moreu.

7:00 p.m. Premios Fundación Corripio 2025. Teatro Nacional.

