Actividades
Agenda País, martes 18 de noviembre de 2025
8:00 a.m. Desayuno Empresarial Cámara Española de Comercio. Hotel Hyatt Centry.
9:00 a.m. RP Taxis Turísticos. Rest. Vizcaya.
Análisis Proyecto Presupuesto 2026. CMD.
Vistas públicas CNM. Palacio Nacional.
10:00 a.m. RP Industriales de Haina. DISDO, C/ Central, Hato Nuevo.
RP Fuerza del Pueblo. C/ Benito Monción 253.
10:30 a.m Seminario FEDA sobre transferencia energética en el Agro. Aproleche, Ciudad Ganadera.
6:30 p.m. Investidura Honoris Causa de escritora española Irene Vallejo Moreu.
7:00 p.m. Premios Fundación Corripio 2025. Teatro Nacional.