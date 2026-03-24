Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, martes 24 de marzo de 2026

9:30 a.m. RP Coordinadora de Salud. Hosp. Robert Read Cabral.

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

9:00 a.m. Audiencia Tribunal Superior Electoral. Sede, Feria.

RP Antonio Marte, presidente de CONATRA. KM 9, autopista Duarte.

Disertaciones empresariales en ENCORED. Hotel El Embajador.

9:30 a.m. RP Coordinadora de Salud. Hosp. Robert Read Cabral.

10:00 a. m. Reunión ordinaria Comité Político PLD, av. Independencia 401, Gaszue.

Acto Oficina Nac. de Defensa Pública. Suprema Corte de Justicia.

10:30 a.m. Entrega certificación Internacional en Seguridad. BASC. Hotel El Embajador.

5:30 p.m. Premio Joven del Año. Hotel JW Marriott Santo Domingo, Blue Mall, W. Churchill.

6:30 p.m. Reconocimiento de Adompretur “Mujeres del turismo”. Hotel Marriott SD.

Diálogo ANEIH con Carlos Pimentel, Compras y Contrataciones Públicas. Av. Tiradentes 14, Naco.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking