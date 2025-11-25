Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, martes 25 de noviembre de 2025

9:00 a.m. Acto PLD Día Eliminación Violencia Mujer. Procuraduría.

9:30 a.m. Presentación programa Movilidad Urbana. Delegación UE, César N. Penson 85A.

Ofrenda Floral F. Gestión y Desarrollo Mujer. En Altar de la Patria,

10:00 a.m. Inauguración Sistema Energía ITABO. Km. 171/2,carr. Sánchez, Bajos Haina.

RP Corriente Gremial Dignidad Jurídica. CDP.

10:30 a.m. Exaltación a Profesoras Meritísimas. Edif. adm. UASD.

5:30 p.m. Acto Adopem y BBVA. Hotel Intercontinental Real.

7:00 p.m. Premio Periodismo Digital 2025. Centro Indotel.

Homenaje a Juan Marichal. Museo de Duarte

