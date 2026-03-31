Actividades
Agenda País, martes31 de marzo de 2026
10:00 a.m. Lanzamiento oficial de la oferta curricular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Paraninfo Prof. Ricardo Michel. UASD.
9:00 a. m. Rp Servicio Nacional de Salud-SNS. Hospital Darío Contreras, av. Las Américas.
9:30 a.m. RP Federación Dominicana Lucha contra las Drogas. Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
RP Colegio Dominicano Profesionales de Enfermería. Aula Magna, UASD.
11:00 a.m. RP del COE por Operativo Semana Santa 2026. Peaje del KM 32, Autopista Duarte.
7:00 p.m. Encendido de velas por daños a loma de Managuá. Parque entrada de Bayaguana; Monte Plata