Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, miércoles 03 de diciembre de 2025

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

9:00 a. m. Rp Fuerza Progresista. Hotel Marriot, av. Lincoln.

Graduación Inglés Inmersión. Aula Magna, UASD.

10:00 a.m. Caminata Día Discapacidad. Parque Colón.

Investidura de la UASD. Centro de Baní.

Acto programa 1424. Cedi mujer. Av. Charles de Gaulle.

Asamblea Aproleche. Ciudad Ganadera.

10:30 a.m. Acto Conep. Hotel Embajador.

3:00 p.m. Homenaje a David Ortiz. Cancillería.

5:00 p.m. Charla Medicina forense y justicia. Paraninfo Jurídica UASD

6:30 p.m. Circulación libro Caminos de desgracia, Biblioteca Nac.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking