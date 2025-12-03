Actividades
Agenda País, miércoles 03 de diciembre de 2025
9:00 a. m. Rp Fuerza Progresista. Hotel Marriot, av. Lincoln.
Graduación Inglés Inmersión. Aula Magna, UASD.
10:00 a.m. Caminata Día Discapacidad. Parque Colón.
Investidura de la UASD. Centro de Baní.
Acto programa 1424. Cedi mujer. Av. Charles de Gaulle.
Asamblea Aproleche. Ciudad Ganadera.
10:30 a.m. Acto Conep. Hotel Embajador.
3:00 p.m. Homenaje a David Ortiz. Cancillería.
5:00 p.m. Charla Medicina forense y justicia. Paraninfo Jurídica UASD
6:30 p.m. Circulación libro Caminos de desgracia, Biblioteca Nac.