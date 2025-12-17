Agenda
Agenda País, miércoles 17 de diciembre de 2025
7:00 a.m. RP Comunitarios de La Caleta. Marginal Las Américas, detrás del Peaje.
9:00 a.m. Designación-ingreso carrera judicial nuevos jueces. Suprema Corte Justicia.
Misa Autoridad Portuaria Dominicana por aniversario. En la Catedral.
9:30 a. m. Socialización MESCYT sobre Movilidad Académica y convenios Mirex. Hotel Radisson, ens. Naco.
Recibieron pastores Ministerio Impacto de Dios. AILA.
10:00 a.m. RP Partido de la Liberación Dominicana. Casa PLD, av. Independencia 401.
10:30 a.m. Presentación programa FEDA Sector Coco. Aproleche, Ciudad Ganadera,
5:00 p.m. Inauguración Plaza Olímpica, Centro Olímpico, av. O. y Gasset esq 27 de Febrero.
6:30 p.m. Fiesta del CDP. Club de la CDEEE.
7:00 p.m. Fiesta Navideña Consejo de Desarrollo Empresarial SDE. Plaza Galería del Este, av. San Vicente De Paúl.