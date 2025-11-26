Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 26 de noviembre de 2025

8:30 a.m. Seminario MESCYT Arte, Cultura e Identidad Dominicana. Hotel Crowne Plaza.

9:00 a. m. Segunda Conferencia Internacional Comunicación Judicial. Hotel El Embajador.

9:30 a.m Proclama Duartiana. Altar de la Patria, av. Palo Hincado.

Panel Sociedad Dominicana Neumología . H. Embassy Suites Hilton

10:00 a.m. Entrega Premio a la Innovación Pública. Palacio Nacional.

Presentación memoria senador Daniel Rivera. Utesa, Santiago.

5:00 a.m. Cátedra Tribunal Constitucional Hermanas Mirabal. PUCMM.

6:00 p.m. Cóctel por los 24 años AFP Reservas. La Bodega, av. Gustavo Mejía Ricart 88.

