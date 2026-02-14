Actividades
Agenda País, sábado 14 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este sábado 14 se encuentran: Marcha Antigua Orden Dominicana. Parada del Metro Ercilia Pepín, Los Mina.
9:00 a. m. Panel Mesa Redonda Panorama Macroeconómico del Sistema Cooperativo. Economía, UASD.
5:00 p.m. Misa sábado. Catedral Primada, c/ Arzobispo Meriño, C. C.
Domingo
10:00 a.m. Asamblea Provincial Partido de la Liberación Dominicana. Polideportivo Villa Olímpica, Barahona.
11:00 a.m. Rp Asociación de Dueños de Patinetas. Parque Independencia.
1:00 p.m. Marcha Antigua Orden Dominicana. Parada del Metro Ercilia Pepín, Los Mina.