Agenda País, sábado 14 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este sábado 14 se encuentran: Marcha Antigua Orden Dominicana. Parada del Metro Ercilia Pepín, Los Mina.

Hoy

9:00 a. m. Panel Mesa Redonda Panorama Macroeconómico del Sistema Cooperativo. Economía, UASD.

5:00 p.m. Misa sábado. Catedral Primada, c/ Arzobispo Meriño, C. C.

Domingo

10:00 a.m. Asamblea Provincial Partido de la Liberación Dominicana. Polideportivo Villa Olímpica, Barahona.

11:00 a.m. Rp Asociación de Dueños de Patinetas. Parque Independencia.

1:00 p.m. Marcha Antigua Orden Dominicana. Parada del Metro Ercilia Pepín, Los Mina.

