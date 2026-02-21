Actividades
Agenda País, sábado 21 de febrero de 2026
10:00 a.m. Inauguración y recorrido del presidente Abinader Presa de Yaguabinito. En Santiago Rodríguez.
11:00 a. m. Conmemoración del XXVI Aniversario Fundación St. Jude. Parroquia San Judas Tadeo, Ensanche Naco.
11:30 a.m. Acto por XX aniversario de MEG Plax. Los Tocones, de San José, S. Rodriguez.
8:30 p.m. Presentación del Teatro. C/ Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial.
Domingo
10:00 a.m. Reunión ordinaria Comité Central PLD. Club San Carlos.