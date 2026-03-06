Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, viernes 06 de marzo de 2026

8:30 a.m. Foro Promipyme Mujer. Hotel Sheraton, Malecón.

9:00 a. m. Acto Mov. UASD, Martí y Bosch. Altar de la Patria.

Ofrenda floral Mausoleo restos de José Fco. Peña Gómez, Cementerio Cristo Redentor.

9:30 a.m. Presentación documento por Día Internacional de la Mujer. Intec, av. Los Próceres.

10:00 a.m. RP Contratistas y Proveedores del Estado. CDP, Feria.

3:30 p.m. Inauguración APORDOM Muelle Pesquero Haina Occidental, Haina. San Cristóbal.

5:30 p.m. Inauguración local corporativa reaseguradora Reasanto. Roberto Pastoriza 547.

7:00 p.m. Circulación libro La marca De 7 Mujeres. Bibl. Nacional.

