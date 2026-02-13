Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, viernes 13 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para esteviernes 13 se encuentran Conferencia “El Sistema Cooperativo Dominicano” Facultad Económicas, UASD.

9:00 a. m. Encuentros Regionales 2026. Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

RP Comisión Derechos Humanos. Frente a la Procuraduría, Feria.

9:30 a.m. Conferencia “El Sistema Cooperativo Dominicano” Facultad Económicas, UASD.

10:00 a.m. Homenaje Indotel y Adora a Radhamés Aracena. Centro Cultural Indotel, Ciudad Colonial.

3:00 p.m. Presentación del Corredor de la Independencia. Pabellón de las Naciones, Feria.

5:00 p.m. Misa diaria. Catedral Primada.

