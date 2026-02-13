Actividades
Agenda País, viernes 13 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para esteviernes 13 se encuentran Conferencia “El Sistema Cooperativo Dominicano” Facultad Económicas, UASD.
9:00 a. m. Encuentros Regionales 2026. Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
RP Comisión Derechos Humanos. Frente a la Procuraduría, Feria.
9:30 a.m. Conferencia “El Sistema Cooperativo Dominicano” Facultad Económicas, UASD.
10:00 a.m. Homenaje Indotel y Adora a Radhamés Aracena. Centro Cultural Indotel, Ciudad Colonial.
3:00 p.m. Presentación del Corredor de la Independencia. Pabellón de las Naciones, Feria.
5:00 p.m. Misa diaria. Catedral Primada.