Actividades
Agenda País, viernes 28 de noviembre de 2025
8:30 a.m. Jornada Ministerio de la Mujer por violencia. Parque JFPG, c/ Duarte, Alcarrizos.
9:00 a.m. Circulación libro de Patricio León. Humanidades, UASD.
RP Fuerza Nacional Progresista. Av. Abraham Lincoln 597.
9:30 a.m. Recorrido Eddy Alcántara, director ProConsumidor, por Viernes Negro. Agora Mall, Santiago.
Expo Codopyme 2025. Hotel Dominican Fiesta.
10:00 a.m. Protesta de enfermera por situación laboral. Maternidad La Altagracia, av. Bolívar.
12:00 m. Almuerzo Empresarial Codopyme/Infotep. Hotel Dominican Fiesta.
6:00 p.m. Misa por 98 graduación. Universidad Católica Santo Domingo.