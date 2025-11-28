Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, viernes 28 de noviembre de 2025

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

8:30 a.m. Jornada Ministerio de la Mujer por violencia. Parque JFPG, c/ Duarte, Alcarrizos.

9:00 a.m. Circulación libro de Patricio León. Humanidades, UASD.

RP Fuerza Nacional Progresista. Av. Abraham Lincoln 597.

9:30 a.m. Recorrido Eddy Alcántara, director ProConsumidor, por Viernes Negro. Agora Mall, Santiago.

Expo Codopyme 2025. Hotel Dominican Fiesta.

10:00 a.m. Protesta de enfermera por situación laboral. Maternidad La Altagracia, av. Bolívar.

12:00 m. Almuerzo Empresarial Codopyme/Infotep. Hotel Dominican Fiesta.

6:00 p.m. Misa por 98 graduación. Universidad Católica Santo Domingo.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking