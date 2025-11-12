Santo Domingo 25ºC / 30ºC
miércoles 12 de noviembre de 2025

9:00 a. m. Audiencia Ttribunal Constitucional. Sede Av. 27 de Febrero.

Feria de emprendedores. Hotel Embajador.

 

9:30 a. m. Conmemoración 40 aniversario de Floresta. Arte, UASD.

 

10:00 a.m. Acto Conaleche 24 aniversario. Parroquia Cristo Salvador, sector Honduras.

 Inauguración Sistema Almacenamiento ITABO. Sede Bajos Haina.

 RP Partido Patria para Todos. Bolívar 88.

   

12:00 m. Presentación Justicia del Futuro 2034 Casa San Pablo.

3:00 p.m. RP INAIPI.

4:30 p.m. Inauguración Punta Cana Free Trade Zone. Sede.

6:00 p.m. Panel Feminicidios RD. Funglode,

 

6:30 p.m. Inicio de la Navidad. Ágora Mall.

