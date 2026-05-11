Agente policial que mató a su pareja en SDO irá a prisión preventiva

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Una jueza le impuso tres meses de prisión al agente de la Policía Nacional acusado de matar a su pareja sentimental e intentar matar a un cuñado, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Nuevo, del kilómetro 13, de la carretera Sánchez.

La medida de coerción fue impuesta al raso Railin de la Rosa Moquete, imputado de quitarle la vida a su compañera sentimental Yessika Álvarez Jiménez, y de intentar matar a su cuñado Benancio Dermy Jiménez Jiménez.

El procesado hirió de dos impactos de bala con su arma de reglamento a Álvarez Jiménez, causándole la muerte, según establece en el expediente el procurador fiscal Manuel Medrano.

Los hechos ocurrieron en presencia de Jiménez Jiménez, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrió el crimen y también fue atacado a tiros por el procesado, sin que lograra impactarle, ya que pudo salir corriendo del lugar.

La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, acogió la solicitud de medida de coerción del órgano persecutor y la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 2-295, 295, 297, 298, 302 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.

El procesado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.