AGN recibe donación de libros de Bernardo Vega

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Archivo General de la Nación (AGN) recibió ayer un importante conjunto de documentos donados por el historiador y diplomático Bernardo Vega, quien durante décadas ha contribuido al resguardo de la memoria histórica del país a través de la entrega de valiosos archivos sobre distintos períodos de la historia nacional.

La donación incluye materiales que recogen parte de su gestión como funcionario, destacándose su labor en el Banco Central de la República Dominicana entre 1982 y 1984, así como su desempeño como embajador dominicano en Washington D. C. Entre 1997 y 1999, los documentos aportan una visión detallada de procesos políticos, económicos y diplomáticos de gran relevancia para el país.

Durante el acto, realizado en la sede de la institución, Vega explicó que esta entrega forma parte de un proceso iniciado hace varios años, cuando trabajó con el archivo particular del régimen de Rafael Leónidas Trujillo en el Palacio Nacional.

Indicó que gran parte de los materiales recopilados, junto a documentos obtenidos en archivos de Estados Unidos y el Reino Unido, además de una amplia colección fotográfica, fueron posteriormente donados al AGN.

El historiador resaltó la importancia de que los funcionarios públicos entreguen sus archivos personales tras concluir sus funciones, al considerar que estos documentos permiten comprender mejor los acontecimientos de cada período. Además, valoró la práctica de otros diplomáticos, como el fallecido José del Carmen Ariza, cuya familia también realizó aportes documentales a la institución.

De su lado, el director del AGN, Roberto Cassá, expresó su agradecimiento por la generosidad y confianza depositada en la entidad.

Resaltó que Vega ha sido uno de los principales donantes del archivo, recordando que anteriormente ya había cedido importantes colecciones utilizadas en la elaboración de varias de sus obras.

Destacó que esta colección posee un valor agregado, ya que ha sido organizada, descrita y clasificada documento por documento, en un proceso que tomó más de un año con la participación de un equipo especializado, lo que facilitará el acceso a investigadores y al público interesado.

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El historiador Bernardo Vega ha realizado múltiples aportes al Archivo General de la Nación (AGN), incluyendo no solo documentos históricos, sino también libros de su autoría.

Estas obras, muchas de ellas basadas en investigaciones sustentadas en archivos nacionales e internacionales, han pasado a formar parte del acervo bibliográfico de la institución, fortaleciendo las fuentes disponibles para investigadores y estudiosos de la historia dominicana.

Las autoridades del AGN destacan que estos aportes han sido fundamentales, ya que los libros de Vega complementan las colecciones documentales donadas antes, ofreciendo contexto, análisis y referencias que enriquecen la comprensión de distintos períodos históricos del país.