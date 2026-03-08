Agradecimiento de Yeni Berenice Reynoso por muestras de solidaridad tras partida de su padre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, expresó su agradecimiento a nombre de su familia, por la muestra de solidaridad que ha recibido luego de la partida de su padre, Ramón Darío González.

A continuación, el mensaje íntegro de la magistrada

La familia Reynoso, González-Núñez expresa su eterno agradecimiento con profunda gratitud

Dicen que cuando un gran árbol cae, el bosque entero lo siente. La partida de Ramón Darío Reynoso González ha sacudido nuestras raíces.

Debemos agradecer al equipo médico que se esforzó en atenderlo y a sus colegas, los maestros compañeros de docencia y profesión, que lo mantuvieron en sus oraciones.

Al aceptar el designio de su partida, agradecemos las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido y que han sido el abrazo que nuestra familia necesitaba en estos momentos para mantenerse en pie.

Cada mensaje, cada visita y cada pensamiento solidario ha sido un bálsamo para nuestro dolor; un recordatorio de que el amor es el único eco que trasciende la muerte. Gracias a todos por ser refugio en estos días tristes y por acompañarnos con tanta nobleza.

En la familia Reynoso, González-Núñez llevaremos su apoyo grabado en el alma.

Yeni Berenice

Reynoso González, de 71 años de edad, era profesor y residía en El Higo, Luperón, Puerto Plata.