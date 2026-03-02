Sin agua hoy: Estos son los barrios impactados por falla en el suministro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó este domingo que las brigadas de la institución se encuentran trabajando en la solución de una avería en la línea de 24” ubicada en la Prolongación 27 de Febrero, en dirección Sur–Norte.

La intervención es realizada por la compañía JM, en coordinación con el MOPC, como parte de las acciones vinculadas a la solución vial en la zona de Plaza de la Bandera.

Mientras se ejecutan los trabajos de reparación en la línea de 24” ubicada en el sector La Grúa, San José de Mendoza, el servicio de agua potable se verá afectado en los siguientes sectores:

Imágenes de la reparación

📍 San Luis

📍 El Bonito de San Isidro

📍 El Establo

📍 Fuerza Aérea

📍 La Corporanea

📍 El Almirante

📍 Los Solares del Almirante

📍 Mendoza

📍 Invivienda

📍 Toda la franja de la Marginal de Las Américas

Asimismo, se incluyen:

📍 Los Frailes I y II

📍 San Bartolo

📍 Los Molinos

📍 Marbella

📍 Zona Franca

📍 Brisas del Este

📍 Brisa Oriental

📍 Y demás sectores aledaños

Imágenes de la reparación

"Nuestras brigadas estarán laborando de manera continua para corregir la situación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio en las zonas afectadas", expresó la entidad.