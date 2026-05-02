“Agua sí, oro no”: explicación de las protestas en San Juan en rechazo a proyecto minero

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San Juan de la Maguana se ha convertido en escenario de protestas, huelgas y llamados a movilización por el proyecto Minero Romero, impulsado por GoldQuest Mining Corp., una propuesta de explotación minera que ha generado preocupación por su posible impacto ambiental.

Lo que comenzó como una inquietud ambiental ha escalado a una movilización social que ya suma protestas, respaldo de figuras públicas y posiciones encontradas entre autoridades, comunitarios y la empresa responsable del proyecto.

Bajo la consigna “Agua sí, oro no”, diversos sectores sociales han convocado una nueva jornada de protesta para este domingo en defensa de los recursos hídricos de la provincia, al considerar que la explotación minera podría afectar el agua y la producción agrícola de San Juan.

La convocatoria ocurre luego de varias manifestaciones registradas en los últimos días, incluida una huelga general de 24 horas durante la cual manifestantes marcharon por distintas vías, bloquearon calles y quemaron neumáticos en varios puntos de la ciudad.

La jornada también provocó la suspensión de la docencia en centros educativos públicos, mientras oficinas estatales permanecieron abiertas, aunque con baja asistencia.

“San Juan ha dicho no… Lo único que queremos es que nos saquen el problema de la Loma Los Romeros y de la Cordillera Central”, expresó uno de los organizadores.

Los manifestantes insisten en que la principal riqueza de la provincia no es el oro, sino el agua, debido a la vocación agrícola de la zona.

SAN JUAN

“Sabemos que la minería, en todos los lugares donde se realiza este tipo de actividad, daña la salud, y no estamos dispuestos a que nuestra población padezca las enfermedades que son consecuencia de esta actividad”, sostuvo una representante del sector salud.

Alcalde fija posición

El alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, manifestó una posición desfavorable al proyecto en las condiciones actuales.

“San Juan es, por esencia, una provincia agrícola. Nuestra historia, nuestra economía y nuestro futuro dependen del agua. Sin agua no hay producción; sin producción no hay desarrollo”, expresó.

Aunque reconoció la importancia de la inversión privada, afirmó que ninguna iniciativa económica debe estar por encima de la seguridad ambiental.

“En las condiciones actuales, sostenemos una posición desfavorable respecto a la explotación minera del Proyecto Romero en San Juan, debido a su ubicación en la Cordillera Central, dentro de la zona de influencia de la Presa de Sabaneta, principal fuente de agua de la provincia”, indicó.

Hipólito pide debate técnico

El expresidente Hipólito Mejía también se refirió al tema y abogó por una discusión sustentada en estudios técnicos.

“Hay posibilidades de desarrollar todos los sectores de la vida nacional. Y eso no tiene que preocuparle a nadie. Ahora, politiquería y demagogia barata no debe existir en una zona pobre”, expresó.

Artistas e influencers se suman

La discusión también ha escalado en redes sociales, donde artistas, influencers y creadores de contenido se han pronunciado sobre el tema y algunos han anunciado que asistirán a la protesta convocada para este domingo.

Uno de ellos fue el exponente urbano Toxi Crow, quien reaccionó al debate con tono sarcástico.

“Estaba pensando en Cotuí y San Juan y me puse todo mi oro. Yo supongo que allá todo el mundo anda así”, comentó.

“Por ahí me dijeron que el oro y el cianuro son mejores amigos. El que no conoce su historia está condenado a repetirla”, agregó.

¿Qué dice la empresa?

Por su parte, la empresa responsable del proyecto, GoldQuest Mining Corp., aseguró que busca desarrollar en San Juan un modelo de minería “responsable, moderno y de bajo impacto”.

La compañía informó que respalda la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el suroeste del país, aunque sostuvo que dicho estudio complementario no es requerido por ley.

En una rueda de prensa realizada en Santo Domingo, ejecutivos señalaron que aceptan que la evaluación cuente con acompañamiento de sectores ambientales, académicos y sociales.

Según explicaron, el objetivo es que cualquier decisión sea tomada “de manera consensuada, con rigor técnico y sustentada en evidencia científica y hechos verificables”.