Aguaceros dejan 4 muertos y 30,500 desplazados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en República Dominicana han dejado al menos cuatro personas fallecidas y 30,500 desplazadas, mientras persiste el impacto de una vaguada que sigue generando aguaceros en gran parte del país.

Entre las víctimas está un niño de tres años en Puerto Plata, arrastrado por la crecida de un río y un hombre de 32 años que murió en circunstancias similares en Santo Domingo.

A esos casos hay que sumar el fallecimiento de una niña de un año, que murió tras caerle una pared encima durante un fuerte aguacero ocurrido el pasado miércoles.

Según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las lluvias han afectado al menos 6,100 viviendas y provocado el desplazamiento de unas 30,500 personas, mientras que más de un millón de ciudadanos permanecen sin acceso a agua potable, debido a que 54 los acueductos están fuera de servicio.

Provincias bajo alerta

El organismo mantiene en alerta a 28 provincias, ante la persistencia de las lluvias que podrían continuar generando inundaciones urbanas y rurales y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

En amarilla están San Cristóbal, Montecristi, Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, Valverde, La Vega, María Trinidad Sánchez, Santiago, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que en verde está independencia, Elías Piña, San Juan, Baoruco, San Pedro de Macorís, Duarte, La Altagracia, Dajabón y La Romana.

Continuarán los aguaceros

En tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que persistirán los aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas en las regiones noroeste, norte, noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central.

Temperaturas calurosas

Pese a las lluvias, las temperaturas continuarán calurosas, la mínimas estará en 21 °C y 23 °C y la máximas en 31 °C y 33 °C.