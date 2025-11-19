Aguaceros todo el día hoy en zonas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Chubascos con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, entre otras, durante la madrugada y tempranas horas matutinas, por una vaguada. Este pronóstico del Instituto de Meteorlogía indica que tomarán fuerza en la tarde, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Expone que impactarán el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Baoruco, San Juan, entre otras provincias aledañas.

Para mañana, prevé que la vaguada salga y un sistema anticiclónico favorecezca temprano un cielo poco nuboso y soleado en la mayoría de las provincias. Pero en la tarde y hasta entrada la noche, habría lloviznas en el sureste y la cordillera Central.