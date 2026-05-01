Aguaceros provocan derrumbe e inundan zona norte del país

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un deslizamiento de tierra en el sector Arroyo Hondo, en Santiago, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, provocó el colapso de una vivienda y afectó otras estructuras similares, generando momentos de angustia entre los residentes de la zona.

Reportes de la zona norte indican que el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del miércoles, cuando el terreno cedió de forma repentina, dañando casas cercanas, y provocando que comunitarios dieran aviso a los organismos de emergencia.

Desbordamiento río Yaque

Otro efecto de los torrenciales aguaceros, que han afectado más la zona norte del país, fue el desbordamiento del río Yaque del Norte, dejando inundados sectores del municipio Castañuelas, en Montecristi.

El alcalde de la demarcación, Winston Álvarez, informó que la crecida del afluente ha entrado hasta la parte céntrica del municipio, con daños en viviendas y comercios.

Reportes preliminares señalan que más de 2,000 tareas sembradas de banano y arroz en la zona están bajo agua.

Lluvias seguirán

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que hoy continuarán las lluvias, aunque con menor intensidad, con tronadas y ráfagas de viento, debido a la incidencia de una débil vaguada sobre el país.

Prevé que en el Gran Santo Domingo habrá aguaceros, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

Temperaturas seguirán calurosas, la mínima entre 22 °C y 23 °C, y máxima entre 29 °C y 31 °C.

Suelos saturados

La directora de Meteorología, Gloria Ceballos, llamó a la población a tener precaución, ya que los suelos están saturados.

“Precaución, hay suelos saturados”, expresó Ceballos en su cuenta de X, la tarde de este jueves.

COE AUMENTA LAS ALERTAS

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 26 las provincias bajo alerta, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En alerta roja están Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, mientras que en amarilla está María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, San Cristóbal, Hato Mayor, San José de Ocoa, Monte Plata, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El COE colocó alerta verde a Dajabón, San Juan, Peravia, San Pedro, La Romana y La Altagracia.