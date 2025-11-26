Aguilas de Guachupita ganan 3er título

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Águilas de Guachupita conquistaron su tercera corona seguida al derrotar a sus homólogas (72 por 67) del club San Carlos, y de paso, barrieron (3-0) la serie final correspondiente al XII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Interclubes Femenino "No Violencia de Género".La justa es organizada por la Federacion Dominicana de Clubes, Incorporada (Fedoclubes), que preside el legendario propulsor y activista clubistico, profesor Roberto Reyes Ramírez, se disputó la Gran Copa Seaboard, Energía Limpia.

Las guachupiteras se alzaron con la Copa Seaboard "Energía Limpia", la cual estuvo pactada al Mejor de cinco (5-3), partido final fue celebrado en la cancha techada del emblemático club Renacer, del sector de Guachupita.

Las más sobresalientes a la ofensiva por las campeonas fueron Mary Coronado, 18 puntos, siete rebotes; Jennifer Jiménez, 13 puntos, Ocho rebotes y cinco asistencias. Además, contribuyeron al triunfo, Luzmaury Rodriguez, ocho puntos y cinco rebotes, y la veterana Sugey Monsat, siete puntos y 10 atrapadas.

Por las derrotadas, las mejores fueron Audry Castro, 23 puntos; Ana Villanueva, 14 puntos y 22 rebotes y Tawny Olivero, 12.

La Copa Seaboard fue entregada por el gerente de Responsabilidad Social de la empresa, licenciado Fernando Geraldino; junto al presidente de FEDOCLUBES, profesor Roberto Reyes Ramírez, estuvo acompañado de la presidenta del club, Zuleyka Monsat; el gerente de las Águilas, Luis Rojas y el dirigente del equipo, Amílcar González, respectivamente.