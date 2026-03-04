“Ahí estaba nuestro esfuerzo”: familia pierde vivienda y sustento tras desplome en Villa Mella

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Lo que por años fue la fuente de ingresos de una familia en el sector Casa Vieja, en Villa Mella, quedó reducido a escombros la mañana de este martes, cuando una vivienda de tres niveles se desplomó presuntamente a causa de un deslizamiento de tierra.

Florencio Tineo, dueño del inmueble, observa con impotencia los restos de lo que representaba el sustento de su familia.

“Se cayó donde estaba mi taller y ahora yo no puedo trabajar y yo entiendo que deben de ayudarme porque de eso es que yo mantengo a mi familia”, exclamó.

“Nosotros como familia y los siete u ocho inquilinos que teníamos ahí tuvimos que sacarlo y ese dinero ahora no nos estamos ganando”, añadió.

Tineo indicó además que están a la espera de “que ellos cumplan con nosotros porque ahí está nuestro esfuerzo”.

Rafaelina de la Cruz, otra de las afectadas, recordó los momentos previos al desplome.

“Nos estaba cayendo de la estructura de la pared a eso de las 11:27”, relató.

¿Qué se espera después del derrumbe?

Mientras, que el ingeniero de la obra, Juan de la Cruz, dijo que no existen más vivienda en peligro.

“Hicimos un estudio del edificio completo y ciertamente al ver que esa parte del edificio no cumplía con el reglamento y los estándares para resistir ese trabajo que se estaba haciendo nosotros (la constructora) tomamos como medida evacuar el edificio”, explicó.

No hubo reportes de lesionados, ni heridos en el lugar de los hechos, ya que días antes del colapso, su familia e inquilinos habían sido desalojados.