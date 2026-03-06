Alarma por obesidad, se requiere intervención

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La obesidad es un problema de salud pública que debe ser frenado con políticas públicas, prevención y tratamiento.

Se trata de una enfermedad que compromete todo el sistema humano y que facilita otras enfermedades. La obesidad está relacionada con el desencadenamiento de 200 enfermedades y padecimientos. De acuerdo con el Observatorio de la Federación Mundial de Obesidad, en el país 16,6% de los adultos tiene obesidad y 28,1 sobrepeso. Unos 13 de cada 100 hombres tiene obesidad y 27,8 tiene sobrepeso. Además, 20,8% de las mujeres tiene obesidad y 29,7 sobrepreso. El costo económico total de la obesidad y el sobrepreso como porcentaje del PIB es 2,26%.

En ese orden, la empresa internacional Fedefarma expresa su solidaridad con los esfuerzos con asociaciones de pacientes, instituciones públicas y organizaciones internacionales que buscan frenar esta enfermedad y sus efectos.

Problema de salud

En el mundo, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que 2 de cada 8 personas viven con obesidad. Millones de personas que viven esta enfermedad en República Dominicana, la región de las Américas y el mundo.

“Reconocemos el impacto que esta enfermedad tiene en la vida de quienes la padecen y en sus familias”, dice un comunicado.

Desde el sector

Farmacéuticos expresan su compromiso de continuar con la investigación e innovación constante en el desarrollo de tratamientos efectivos que ayuden a combatir esta enfermedad que afecta a seres humanos en todo el mundo.

Esfuerzo de todos

No obstante, se conoce que la mejor cura surge del esfuerzo conjunto. “Es fundamental que los sistemas de salud motiven a las personas a buscar y recibir ayuda integral especializada”

En el sector se considera que solo si se trabajan estrategias entre todos se logrará poner freno a la obesidad y reducir su gran impacto socioeconómico en los sistemas de salud y la economía en general.

Emergencia

La obesidad y el sobrepeso constituyen una emergencia pública, que requiere solución conjunta. “Lejos de estigmatizar a las personas con sobrepeso, como sociedad debemos entender que la obesidad no es un tema de juicio, no es un tema solamente estético, es un problema de la persona, de su entorno, de su comunidad”, dice Da Silva.

El problema

La obesidad es una enfermedad crónica. “Debemos de verla como tal, entenderla como un desafío de salud pública que requiere la educación tanto del público en general, del paciente como del mismo sistema de salud”.

“Los médicos de atención primaria debemos de explicar y hacer conciencia sobre lo qué es y los síntomas de alarma”, dijo Verónica Hernández, de Merck Centroamérica.

Inflamación

“La obesidad no es un problema estético, se considera una enfermedad que genera un estado inflamatorio sistémico. No solamente es la ganancia de peso y el acúmulo de tejido graso, sino que esto genera una cascada de inflamación a nivel de todo el organismo, de órganos esenciales”. Esto trae consecuencias cardiometabólicas. Es un factor predisponente para tener resistencia a la insulina, a desarrollar diabetes y otros problemas