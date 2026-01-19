Alburquerque sigue recluido hospital de Nueva York

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, informó que sigue ingresado en el hospital Prebisteriano de New York, el alto dirigente de esa organización Ramón Alburquerque.

“Lleno de fe y con la brillantez acostumbrada, pasamos revista sobre su salud. Apelo al Todopoderoso para que le cubra de bendiciones y se recupere”, publicó Mazara, en su cuenta de X.

En tanto, el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse en oración por la salud del exaspirante presidencial, que de acuerdo a informes preliminares, padece cáncer de hígado.