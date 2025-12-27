Alcalde denuncia negocio lucrativo en tránsito de haitianos en Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Nathaly Tavárez

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, advirtió que el flujo anual de haitianos hacia su país para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, y su posterior retorno a República Dominicana, se ha convertido en un negocio lucrativo que involucra a militares y personas dedicadas al tráfico de indocumentados.

Según Riverón, cada año este desplazamiento masivo genera oportunidades para quienes buscan lucrarse de manera irregular, pese a los controles fronterizos implementados por el Ejército Nacional y las autoridades migratorias.

“Esto se convierte en uno de los negocios más grandes que se puede dar en la frontera”, señaló el funcionario, quien insistió en que, aunque los militares tienen un manejo cuestionable en algunos casos, el control formal recae principalmente en la Dirección General de Migración de la República Dominicana y el Ejército Nacional.

Al hablar con un equipo del periódico Hoy, el alcalde explicó que la alcaldía local cuenta con protocolos para supervisar espacios públicos, como cementerios y plazas, y para verificar la situación de los ciudadanos que regresan al país, aunque aclaró que la institución no tiene competencia directa en materia migratoria.

Riverón también destacó que, tras la celebración navideña, los haitianos ya están retornando a República Dominicana, y que la supervisión de su ingreso y tránsito es una prioridad, especialmente para prevenir irregularidades y situaciones que puedan afectar la seguridad y el orden en la frontera y en todos los pueblos.