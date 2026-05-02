Alcalde de San Juan irá a marcha contra minería: "No es solo protestar, sino de proteger lo que nos da vida"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, anunció su respaldo a la marcha convocada para este domingo en rechazo al proyecto minero Romero y en defensa de los recursos naturales de la provincia.

A través de un mensaje público, el funcionario aseguró que se unirá a la movilización, al afirmar que en San Juan existe una posición clara contra lo que definió como “minería contaminante”.

“En San Juan se levanta una sola voz: clara, firme y mayoritaria, en defensa de los recursos naturales, sus aguas y nuestro futuro. Como alcalde de esta ciudad, no solo la escucho, la respaldo y la asumo con responsabilidad”, expresó.

De la Rosa indicó que este 3 de mayo acompañará al pueblo sanjuanero en la jornada.

Asimismo, hizo un llamado a que la actividad transcurra de manera pacífica.

“Asistamos a esta marcha en paz, civismo y orden. Demostremos que San Juan puede defender sus causas sin perder su esencia, sin violencia y sin excesos”, manifestó.

"Demostremos que esta puede ser una marcha ejemplar, donde el país vea la madurez, la conciencia y la dignidad de nuestro pueblo. Aquí no se trata solo de protestar, se trata de proteger lo que nos da vida. Cuidemos nuestro presente, defendiendo con firmeza nuestro futuro", concluyó el político.

Sobre la marcha

La movilización fue convocada por el Movimiento Acción de la Zona Norte para este domingo 3 de mayo en rechazo a la explotación minera en Romero, proyecto impulsado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp..

Postura de la empresa

Por su parte, GoldQuest ha defendido el proyecto al asegurar que busca desarrollar en San Juan un modelo de minería “responsable, moderno y de bajo impacto”.

La empresa también informó que respalda la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el suroeste, aunque sostiene que dicho estudio complementario no es exigido por ley.