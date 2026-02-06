Alcaldesa niega que privaticen mercado

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó ayer que no es privatización lo que pretenden con el Mercado Nuevo de la avenida Duarte, sino rescatarlo de las condiciones “infrahumanas en las que conviven miles de vendedores y clientes que laboran y compran del mayor centro de acopio del país.

La ejecutiva respondió luego de un encuentro con dirigentes comunitarios en el barrio 27 de Febrero, dentro del programa “La Alcaldía Llega a Ti” para escuchar sus reclamos de obras como rescate de espacios públicos, drenajes pluvial y sanitario, áreas verdes, instalaciones deportivas, centros educativos y otros.

Mejía recordó que esa estructura abrió sus puestas en 1973, en el segundo período presidencial del finado presidente Joaquín Balaguer, para una población de entre 600 a 700 mercaderes. Sin embargo, alberga a más de seis mil “en condiciones deplorables”.

“No es privatización, es que para poder avanzar y darle sostenibilidad a este espacio, necesitamos generar ahí la infraestructura necesaria para albergar a los mercaderes de manera correcta”, explicó Mejía.

Negó que durante el proceso de planificación la Alcaldía del Distrito Nacional no se haya reunido con los representantes de los mercaderes como han denunciado algunos.

Mercaderes y su denuncia

Vendedores del Mercado Nuevo denuncian que la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) pretende privatizar el centro de acopio mediante el fideicomiso Fimerca-SD, que regiría por 30 años y sin que les hayan consultado.

En un documento depositado en la sede del cabildo, expresan a Mejía que les preocupa la falta de información y de transparencia, el control absoluto de una fiduciaria, el aumento de alquileres de espacios por metro cuadrado y la exclusión y el desplazamiento de comerciantes.

En la comunicación proponen inversión pública directa, como en otras plazas y citan el Hospedaje del Yaque, en Santiago, y la de Higüey. Sugieren que el Estado y la alcaldía mantengan la tutela y arbitrios justos, sin intermediarios.

El comunicado lo firman la Asociación de Comerciantes de los Mercados, Comerciantes Unidos por el Bienestar del Mercado y la Asociación de Distribuidoras de Huevos.

Confían en que Mejía les recibirá para una reunión en la que sea posible escucharles y llegar a un acuerdo que no los perjudique, como aseguran harían las autoridades con ese fidecomiso, inconsulto.

El Mercado Nuevo está entre los barrios Capotillo, Villas Agrícolas y la Zurza, en la capital.