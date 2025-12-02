Alcaldía del DN aclara que skate park del Mirador Sur está siendo remozado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional aclaró que el skate park conocido como “El 10” del Mirador Sur está siendo remozado, y en adición, se construirán dos nuevos circuitos para la comunidad patinadora.

La respuesta del cabildo se produce ante la preocupación de algunos patinadores, ya que el circuito ubicado en el Mirador Sur ha sido cerrado temporalmente para fines de remozamiento, con la finalidad de entregar a la comunidad de skaters un espacio renovado y en mejores condiciones.

En ese sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional recordó que como parte del Plan Integrado de Santo Domingo se está construyendo un skate park en el Malecón Deportivo, ubicado en el malecón, el cual formará parte de la competición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe SD 2026.

Además, la próxima semana se dará el primer palazo del remozamiento al parque ambiental Núñez de Cáceres, cuyas nuevas instalaciones también incluirán un skate park y un muro para escalar.

Las autoridades municipales aclararon que el parque infantil especial al que los patinadores hacen alusión de manera errónea, será construido en otro lugar.

De esta forma, la Alcaldía del Distrito Nacional reafirma su compromiso con el impulso a la pujante comunidad de practicantes del skateboard , los patines y las BMX.