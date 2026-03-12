Alcaldía de Santiago anuncia terminará estación central Cuerpo de Bomberos

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Para garantizar la seguridad y consolidar la nueva Estación Central del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el sector El Dorado, de este municipio, las autoridades informaron ayer que será necesario realizar trabajos de reforzamiento mediante inyecciones de cemento y otros materiales , debido a que la edificación permaneció en estado de abandono por más de quince años.

Explicaron que la obra será adaptada a las normativas modernas de construcción, electricidad y seguridad, con el objetivo de garantizar altos niveles de calidad y funcionalidad.

Tras realizar un levantamiento técnico y una evaluación estructural, la Alcaldía de Santiago y el Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago, dijeron ayer que todo está listo para iniciar los trabajos de terminación de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos.

Durante una rueda de prensa, Luis Lora, presidente del Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos, René Martínez, director de Obras Públicas Municipales y el general Alexis Moscat, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, resaltaron la importancia de concluir esta infraestructura para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

Indicaron que mantienen el compromiso de informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos destinados a culminar esta obra, la cual permitirá mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos y fortalecer el sistema de atención ante emergencias en Santiago.

Luis Lora destacó la transparencia con la que se ha manejado el proceso y el compromiso del alcalde Ulises Rodríguez con una gestión que prioriza el uso responsable de los recursos públicos. Señaló que el alcalde ha puesto especial empeño en garantizar que la edificación, destinada a albergar a los miembros de un servicio esencial para salvaguardar la vida y los bienes de la población, sea ejecutada con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Explicó que, aunque la obra había sido licitada, se decidió contratar técnicos especializados en vulnerabilidad estructural, tomando en cuenta que la edificación permanecía en estado de abandono por más de quince años. Esta evaluación permitió determinar las adecuaciones necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de la estructura.

Los estudios fueron realizados por la empresa Ing. Antonio Rodríguez y Asociados, SRL, junto a un equipo de ingenieros estructuralistas, quienes llevaron a cabo las evaluaciones técnicas considerando las condiciones específicas del lugar donde se levanta la edificación.

Rodríguez explicó que el análisis incluyó el impacto de las cañadas cercanas, el estado de la estructura y los elementos constructivos del edificio.