Alcaldía SPM inició instalación de cámara de seguridad en 35 puntos estratégicos de la ciudad

La Alcaldía de San Pedro de Macorís, por instrucciones del alcalde Raymundo Ortiz, inició la instalación de cámaras de seguridad en 35 puntos estratégicos de la ciudad que habían sido convertidos por personas desaprensivas en vertederos improvisados o centros de acopio ilegal de desechos.

Las cámaras forman parte de un sistema de vigilancia municipal cuyo objetivo es identificar, apresar o sancionar a toda persona que sea sorprendida lanzando basura y desperdicios en la vía pública, en violación a las normas de convivencia y limpieza urbana.

Las autoridades municipales explicaron que, debido al uso indebido de estos espacios, la Alcaldía se vio en la necesidad de retirar temporalmente varios contenedores, medida que ahora será revertida de manera progresiva con la reinstalación de los mismos, una vez quede establecido el sistema de monitoreo y control.

Desde la gestión municipal se reiteró el compromiso del alcalde Raymundo Ortiz con el orden, la limpieza y la seguridad ciudadana, además, se le hizo un llamado a la población a colaborar con el manejo adecuado de los residuos sólidos y respetar los espacios públicos.