“Tu alegría sigue viva”: homenaje de la familia Llenas Aybar en el día que Redondo recupera su libertad

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cuando el reloj marcaba las 7:10 de la mañana, Mario José Redondo Llenas dio sus primeros pasos hacia la libertad, luego de cumplir la condena máxima de 30 años por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, un crimen que estremeció a la sociedad dominicana en 1996.

Mientras Redondo Llenas abandonaba la cárcel de Najayo, la familia del niño, que hoy tendría 42 años, compartió un mensaje cargado de memoria y afecto. “José Rafael, ya no estás en este plano, mas tu alegría contagiosa, tu picardía única y esa hermosa capacidad de conectar con amigos siguen latiendo en cada uno de nosotros que te amamos”, expresaron.

El escrito, difundido horas después de la liberación, subrayó que hay almas que trascienden la presencia física y permanecen en la risa, en las historias y en los abrazos que se recuerdan. “José Rafael vives en cada sonrisa que provocaste, en cada amistad que sembraste, en cada corazón que tocaste con tu esencia genuina”, añadieron.

La familia insistió en que no se trata de hablar de ausencia, sino de un amor que trasciende y de una energía que permanece. “Tu vida dejó huellas imposibles de borrar. Siempre en nuestra mente, por siempre en nuestro corazón. Ora por nosotros, primo”, concluye el mensaje