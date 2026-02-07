Alerta en Cotuí: agua de la presa de Hatillo muestra coloración preocupante, según regidor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.– El regidor por el partido FP, Persio Sánchez, denunció este viernes el abandono por parte del gobierno central frente a la preocupante situación que afecta a la presa de Hatillo, cuyas aguas presentan una coloración verde de aspecto aceitoso que ha generado alarma en la población.

Sánchez explicó que el agua proveniente de esta presa es utilizada para el riego de numerosos cultivos y también forma parte del suministro de agua potable que llega a diferentes hogares del municipio de Cotuí, por lo que la posible contaminación representa un riesgo directo para la salud, la producción agrícola y el bienestar de toda la provincia Ramírez.

“Es inaceptable que una situación de esta magnitud no esté siendo atendida con la urgencia que merece. La salud de nuestra gente, nuestros cultivos y nuestras fuentes de agua no pueden quedar en el abandono así Nadamas”, expresó Persio Sánchez, al tiempo que hizo un llamado al gobierno central y a las instituciones responsables para que nuevamente realicen investigaciones inmediatas, transparentes y confiables que permitan determinar las verdaderas causas y aplicar soluciones efectivas.