Alertan por condiciones marítimas peligrosas en costas dominicanas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), y en la costa caribeña, específicamente desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), debido a vientos moderados y olas anormales.

“El resto de ambas costas puede navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro”, manifestó la entidad a través de un boletín emitido a las 6:00 de la mañana de este lunes.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) agregó que, en la costa caribeña, desde la Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones también deben permanecer en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas.

“En el resto de la costa, navegar con precaución sin alejarse del perímetro costero, debido a viento moderado a fuerte en ocasiones y olas anormales”, indicó.