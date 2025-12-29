Alertan deterioro de depósitos en lugares habitados

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación Para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acomasantod) expresan gran preocupación por los posibles colapsos de tanques de aguas en el Distrito Nacional y en Santo Domingo.

Señalan que por los escasos chequeos según reportes de juntas de vecinos, frentes de desarrollo comunitarios, clubes e iglesias católicas y evangélicas, temen que pudieran ocurrir desgracias en sus comunidades.

Alexis Rafael Peña, vocero de las organizaciones, indicó que en el Distrito Nacional están ubicados enormes tanques de agua en sectores en donde viven miles de familias.

Cita entre los sectores más afectados por una situación similar a Sabana Iglesia en Santiago, ensanche Luperón el cual está al lado del hospital Francisco Moscoso; el Don Bosco.