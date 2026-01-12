Alexis Moisés pondera labor ministro Turismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Fundación de Apoyo al Desarrollo y Fomento del Turismo (Fundatur), Alexis Moisés, valoró como altamente eficaz la labor realizada por el ministro de turismo David Collado, ya que junto al sector privado, ha logrado un crecimiento sostenido de la actividad turística durante los últimos 5 años.

El también consultor y empresario turístico expresó que los buenos resultados alcanzados gracias a este trabajo se evidencian en el incremento constante del flujo de llegadas internacionales, que en 2025 superó los 11.6 millones de visitantes y en el aumento notable del impacto de la cadena de valor del turismo en la economía nacional.

Destacó que cuando se analizan las cifras del turismo es notoria la elevada dedicación y determinación en seguir maximizando el potencial de este sector como el principal motor económico del país, lo que conduce a la generación de más puestos de trabajo, así como a una mayor demanda de bienes y servicios.

Moisés consideró como un gran acierto el impulso de la actual gestión del Ministerio de Turismo a la diversificación de la oferta para el visitante, lo que ha facilitado el surgimiento de novedosos proyectos y emprendimientos dirigidos a captar otros segmentos del negocio turístico, como el de lujo, de aventura, de salud y de congresos.

“Todavía el impacto de este sector en el país se puede seguir acrecentando. Por lo que es de suma importancia el desarrollo de otras localidades y complejos turísticos. Pues además de hacer fluir nuevas inversiones en alojamientos, restaurantes, parques temáticos, excursiones y oferta complementaria, esto facilita que siga aumentando la llegada de visitantes internaciones”, dijo.