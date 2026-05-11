Alfredo Pacheco destaca transformación de Cristo Rey durante reinauguración del Club Los Cachorros

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Durante la reinauguración del Club Los Cachorros de Cristo Rey, el presidente de la Cámara de Diputados y diputado de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, destacó las importantes obras e inversiones que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader en beneficio de esta comunidad y zonas aledañas.

La reconstrucción del complejo deportivo y cultural contó con una inversión de RD$54,460,703.83, como parte de los esfuerzos del Ministerio de Deportes y Recreación para fortalecer los espacios deportivos y comunitarios del país.

En sus palabras, Pacheco expresó que la recuperación del club representa mucho más que la rehabilitación de una infraestructura, señalando que se trata de devolverle a la juventud y a las familias un espacio de formación, convivencia, deporte y esperanza.

“El Club Los Cachorros ha sido por más de 60 años un pilar deportivo y de recreación para cientos de jóvenes y familias de Cristo Rey. Hoy celebramos la recuperación de un espacio que representa oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Asimismo, aseguró que ningún gobierno había realizado tantas obras en Cristo Rey y sectores cercanos como la actual gestión encabezada por el presidente Luis Abinader, resaltando que hoy la comunidad puede ver inversiones reales y un compromiso directo con la calidad de vida de sus ciudadanos.

Alfredo Pacheco

Pacheco agradeció al mandatario por escuchar las necesidades de los barrios y convertirlas en soluciones concretas, al tiempo que reconoció el respaldo del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por impulsar iniciativas deportivas y comunitarias.

Durante la actividad, también participaron Santos María, presidente del Club Los Cachorros; el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián; así como las exintegrantes de las Reinas del Caribe Milagros Cabral y Gina Mambrú, quienes respaldaron esta importante iniciativa deportiva y comunitaria.

Durante su intervención, Pacheco enumeró importantes obras desarrolladas en la Circunscripción 2, entre ellas la construcción del parque Cristo Park, la remodelación de Cristo Libre, la construcción de la cancha del Club Huellas del Siglo, la Escuela Padre Arias en la antigua Goya, la canalización de cañadas en La 70, así como la reparación y pavimentación de calles, techado de viviendas y la construcción de una policlínica en Puerto Isabela.

También destacó la construcción de un CAIPI en el barrio La 40, obra que se encuentra avanzada en un 70 por ciento.

“El deporte, la educación y la recuperación de espacios comunitarios son herramientas fundamentales para transformar vidas y construir una mejor sociedad”, manifestó.

La actividad reunió a comunitarios, dirigentes deportivos, autoridades y jóvenes del sector, quienes valoraron el impacto positivo que tendrá este renovado espacio para el desarrollo de Cristo Rey.