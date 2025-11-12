Alfredo Pacheco sobre el blackout: “Lo que pasó ayer no fue bonito”

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como “no bonito” el apagón general que afectó este martes a toda la República Dominicana, y exhortó a las autoridades del sector eléctrico a realizar una investigación profunda para determinar las causas del fallo y evitar que vuelva a repetirse.

“Como miembro de este poder del Estado, abogo porque se haga una profunda investigación para ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocasionó este apagón general. ¿Por qué? Porque, si no tenemos los elementos que causaron ese mal, podemos volver a sufrirlo. Y lo que pasó ayer no fue bonito”, manifestó hoy el legislador al ser preguntado sobre el tema por miembros de la prensa.

Señaló: “Muchos dominicanos ayer pasaron situaciones difíciles, además de los tapones que se originaron, también la misma situación, porque el sistema de semáforo, por lo menos de la capital y de las ciudades importantes, se cayó. Y entonces pienso que no es una situación agradable, que el Gobierno, en su momento, debe de dar las explicaciones del lugar”.

Alfredo Pacheco destacó que el blackout no es una situación exclusiva de la República Dominicana y que, según las informaciones que ha recibido, pudo ser ocasionado por “la modernidad”, debido a que el país cuenta con un sistema eléctrico integrado.

“Cuando pasa una situación como la que se dice que ocurrió en San Pedro de Macorís, entonces esa situación afecta o puede afectar a todo el sistema. No es una situación exclusiva de la República Dominicana. Yo estuve recientemente, cuando digo recientemente, hace menos de un año o algo así, o menos, cuando se dio un apagón en toda España y una parte de Francia, que fue un apagón muy parecido al que pasó aquí en el día de ayer. No lo puedo justificar porque no conozco”, dijo.

De igual modo, el congresista lamentó lo ocurrido y recordó que el propio ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ofreció disculpas al país. “Es una situación que nadie quiere, que nadie desea”, enfatizó el funcionario.