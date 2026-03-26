Entregarán kits para facilitar higiene menstrual

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Alrededor de 16,000 niñas y adolescentes podrían ser beneficiadas con un plan piloto de entrega de kit de higiene menstrual que se ejecutará en comunidades de Monte Plata, Sabana Perdida, Herrera, Villa Mella, Los Alcarrizos, Guerra, Mendoza, Yamasa, Pedro Brand, entre otros.

Esto conlleva una inversión de 37 millones que aportará el Ministerio de Educación (Minerd) y ejecutará el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) junto al Ministerio de la Mujer.

Ana Zabala, encargada de Salud Escolar del Inabie, detalló que esta intervención responde a un estudio que determinó que algunas niñas se ausentaba en los centros cuando tenían la menstruación por falta de toallas sanitarias. Mientras que el director ejecutivo, Adolfo López, dijo que se piensa escalar a nivel nacional este plan para beneficio de las adolescentes con esa condición vulnerable. Reconoció además que la iniciativa ha sido impulsada por tres diputadas que de forma insistente han demandado ese apoyo.

Asistencia

Zabala destacó la cantidad de estudiantes impactados con los diversos programas de salud, siendo 114 mil en el área visual en 2025 y y a la fecha 6,435 niños atendidos. En auditiva el pasado año hicieron más de 6,000 evaluaciones y se entregaron aparatos auxiliares que pueden costar hasta más de RD$45,000. Además se alcanzó 1.5 millones de alumnos con salud preventiva y tienen 62 módulos odontológicos.