Gobierno tiene que destinar RD$1,700 millones en subsidios por guerra en Medio Oriente

El ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, reveló que tras solo dos semanas de la guerra en en Medio Oriente el Gobierno ha tenido que disponer RD$1,700 millones en subsidios para los hidrocarburos y aunque existe una reserva de RD$12,000 millones, habrá que hacer ajustes porque no se sabe cuanto tiempo durará el conflicto armado. “Definitivamente, 1.700 millones de pesos en dos semanas. Se requerirán ajustes, expresó el ministro, tras reiterar que se trata de una causa de fuerza mayor.

Afirmó que todavía es muy temprano para anunciar algunas medidas que se adoptarían, las cuales deben ser debidamente ponderadas y consensuadas con los sectores productivos. Reveló que previo al viaje del presidente Luis Abinader hacia Chile, estuvieron modelando los diferentes escenarios que se podrían presentar.

Deatacó que si el Gobierno no hubiera previsto esos recursos en el presupuesto, habría tenido que tomar medidas inmediatas.

Asimismo, Sanz Lovatón llamó la unidad a los sectores económicos y políticos para afrontar la crisis generada con el aumento de los precios del petróleo, lo que impacta en diferentes renglones de la economía.

No obstante confió que la economía dominicana es resilente, existe una buena planificación y además que cuenta con reservas internacionales superiores a US$14,000 millones, la más alta de toda la historia.

“Gracias a Dios la economía dominicana está bien sentada para recibir, administrar cualquier ajuste que sea necesario”, aseguró.

Sanz Lovatón abordó el tema durante el almuerzo de Medios de Comunicación del Grupo Corripio. Estuvo acompañado deRainiero Olivo, viceministro de Comercio Interno, los asesores Anibelca Mena, Eñianas Taveras, Orlando Jorge y María Virginia García, directora de Comunicaciones.

Subsidio Insostenible

Yayo reconoció que el esquema actual de subsidio no es sostenible a largo plazo. “El subsidio a los niveles que lo hemos tenido estas últimas dos semanas requiere que reflexionemos, que estudiemos y requieren medidas alternas porque ese nivel de subsidio de manera permanente no es sostenible para ninguna economía del mundo”, manifestó Sanz Lovatón.

Subrayó que la economía dominicana tiene maneras de adaptarse a cualquier situación. De ahí que recalcó en la necesaria unidad de los sectores, pues la crisis afectará a todos y hay que tener una base sólida para actuar en conjunto. “Situaciones externas difíciles, unidad interna es la respuesta”, expresó Yayo.

Elogió que la República Dominicana tiene una característica que muy pocos países tienen que es la colaboración de los sectores público y privado en proyectos de desarrollo, lo cual se evidencia con las concesiones aeroportuarias, el crecimiento de las industrias de zona francas y otros sectores pujantes.

Repartir la carga

Al ser cuestionado en relación a un escenario con un barril del petróleo que llegue a los 200 dólares y la capacidad de respuesta del país, Sanz Lovatón precisó que no puede contestar de manera hipotética, ya que la nación no produce ni determina precio del crudo.

"Lo que sea que termine pasando encontrará al Gobierno dominicano protegiendo a sus poblaciones más vulnerables y al mismo tiempo trabajando con el sector privado como hemos hecho en el pasado”, afirmó el ministro de Industria y Comercio.

Recordó que el Gobierno manejó con éxito la situación generada tras la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual fue sorteada sin sobresaltos y mientras la inflación alcanzó un 20% en algunos países de América Latina, aquí no llegó al 6%.

Al mismo tiempo Sanz Lovatón aseguró que la cadena de abastecimiento no está en un riesgo inmediato, ya que los importadores de combustibles tienen contratos a largo plazo y los insumos del sector eléctrico están contratados para todo el 2026.

Basó su optimismo en el historial de crecimiento, inversiones recibidas, una amplia cadena de abastecimiento, capacidad exportadora y productiva y la ubicación geográfica estratégca que tiene el país, elementos favorables que lo colocan en una situación de mejor adaptación a una crisis internacional.

En cuanto a si ya se han presentando alzas en los fletes, Sanz Lovatón precisó que los contratos de transporte marítimo son a varias semanas y todavía es temprano para medir su aumento, pero por supuesto es predecible que van a subir.