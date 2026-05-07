Haití: UE seguirá apoyando su estabilidad

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La Unión Europea mantiene la disposición de seguir contribuyendo para una solución lo más rápida posible del problema haitiano, afirmó ayer el embajador en el en el país, Raúl Fuentes Milani.

Destacó que la Unión Europea es el principal contribuyente en Haití después de las instituciones internacionales y ha coordinado la cooperación durante mucho tiempo. “Tenemos un compromiso que va de solución en todos los aspectos”, afirmó Fuentes, tras referir que ha apoyado la resolución de Naciones Unidas que busca la supresión de las bandas y otorgado recursos para su despliegue. También citó que desarrollan proyectos de salud en la frontera para personas vulnerables que hayan sido desplazadas.

Fuentes informó que el apoyo hacia Haití pasa por dos momentos: control de la situación de inseguridad y la celebración de elecciones libres que requieren condiciones mínimas.

En cuanto a las dificultades que se han presentado para la cooperación ante la falta de seguridad, Fuentes afirmó que cuenta con un sistema sofisticado para llevar esa ayuda y tienen confianza en que no caigan en los círculos de la corrupción. Precisó que actualmente aportan 380 millones de euros en aspectos de apoyo en seguridad, justicia y en vigilancia de mercancías en puertos con escáneres. Mientras que en la parte humanitaria invierten cerca de 36 millones de euros. “Tenemos una implicación muy alta pero no podemos hacerlo solos. Ni pretendemos ni queremos ser el único actor en Haití”, expresó Fuentes.

El diplomático manifestó que la Unión Europa tiene que apoyar a la República Dominicana para enfrentar los problemas de seguridad en la frontera, lo cual aseguró el país lo está haciendo con con eficacia.

Igualmente elogió el modelo de la zona franca bilateral (Codevi) y los mercados internaciones, los cual es están conteniendo la situación haitiana.

Venezuela y Cuba

Sobre la postura de la UE frente a política de Estados Unidos para Venezuela y Cuba, Fuentes respondió que tiene una posición independiente que se rige sobre principios europeos.

En el caso de Venezuela, dijo que aunque tienen diferencias con miembros del régimen antes de Nicolás Maduro, han mantenido las relaciones y su posición de la restauración plena de la democracia. Respecto a Cuba, apuntó está regida por la democracia, la búsqueda de transiciones pacíficas y asistencia a través de la cooperación.