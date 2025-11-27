Impacto redes ACV y accidentes

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Con la implementación de la red de atención para los accidentes cerebro vasculares (ACV) y de tránsito, las autoridades esperan una reducción de las estadísticas de muertes y lesiones por estas causas.

Así lo informó el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien dijo que en el caso de los ACV ya se cuenta con mayor capacidad de respuesta en el hospital Cabral y Baéz de Santiago y otros centros más que han sido equipados y el personal capacitado para una atención más efectiva.

Además, que se han instalado 10 tomógrafos de alta capacidad y será aumentado a 20 para el diagnóstico rápido.

“Esa red permitirá reducir el tiempo, porque cada segundo cuenta. Vamos a lograr que el ACV, que es totalmente discapacitante y produce mucha muertes, tenga una solución en nuestro país”, afirmó.

En cuanto a los accidentes de tránsito, destacó la puesta en funcionamiento de 5 de 7 hospitales de trauma debidamente equipados, incluyendo helipuertos, como parte de una red que busca reducir entre de 60 a 90 minutos la atención al paciente desde el momento del trauma hasta el tratamiento inicial.

Atallah manifestó que con esto se logrará no solo salvar vidas, sino, disminuir las discapacidades que generan los accidentes y que en ocasiones reduce 12 años de productividad en la persona. Recordó que hay aspectos educativos y viales que urgen sobre ese problema, pero que la prioridad es la atención en salud.

“Es increíble el costo que puede tener un trauma, esto afecta todo el aparato productivo”, expresó.