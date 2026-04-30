En mayo inician consultas para transformación sistema educativo en todos sus niveles

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Las autoridades iniciarán el próximo mes de mayo las consultas para la transformación del sistema educativo en todos los niveles en busca de un consenso para crear certeza de que la educación será capaz de formar el capital humano que requiere el desarrollo económico y social.

Al ofrecer la información Rafael Santos Badía, titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), apuntó que la idea es abordar el sistema desde los primeros años de estudios con salidas en diferentes momentos hasta carreras que respondan a los cambios tecnológicos y a la empleabilidad.

Las consultas abarcarán los principales territorios y espacios de la diáspora a fin de generar un proyecto de ley que sería la nueva base legal del sistema educativo tanto a nivel preuniversitario como al superior.

Santos Badía abordó el tema durante el Almuerzo del Grupo Corripio junto a Isaac García De la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (Adru), Katia Gutiérrez, directora ejecutiva; Wady Ramírez Mañón, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades; José Altagracia Hazim Torres, presidente de la Asociación de Universidades Privadas Autónomas y Radhamés Mejía, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Qué mejorar

Cuáles aspectos deben mejorar en la educación dominicana, Santos Badía entiende que los aprendizajes en los primeros años en elementos básicos como lecto-escritura, ortografía, matemáticas. Luego que en la secundaria y a nivel superior se prepare para obtener un empleo decente.

“Lo que se aprendió debe medirse en dos grandes escenarios: la vida y la economía”, expresó el ministro, tras agregar que “la transformación educativa es para el futuro, no para el pasado”.

Citó que hoy en día se requieren personas con competencias tecnológicas para lo cual el sistema debe reformarse desde la puerta de entrada.

Apuntó que las universidades deberán ofrecer carreras cortas y científicas en base a las nuevas tecnologías y la economía circular. Otro punto que dijo deben abordarse es la cantidad de horas que se determinan para el conocimiento teórico y el práctico.

Carreras que deben transformarse

Otro tema de interés en el encuentro fue cuáles carreras deben transformarse, García indicó que la IA obliga que todo en la educación esté volcada a los aspectos de la tecnología, por lo que se debe ir en esa línea con las carreras Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cree que ante la velocidad de los cambios todavía no se sabe cuáles son las carreras del futuro, ya que seguirán surgiendo nuevas demandas.

Hazim precisó que pese los cambios hay carreras como la psicología que tiene muchos estudiantes, pero persisten grandes problemas de salud mental, tras cuestionar si los psicólogos están bien preparados para atender a los pacientes.

En cuanto a los profesores para preparar para esas nuevas tendencias, Hazim dijo que las universidades cuentan con programas de capacitación de sus docentes con auxilio de otras academias.

“Los sectores productivos van avanzando a pasos agigantados, el deber de nosotros es tener una comunicación directa e identificando cuales son las áreas que ellos necesitan para insertarse y nosotros asegurarnos desde las aulas que eso se cumpla”, dijo para agregar que habrá carreras que van a desaparecer y otras se van a transformar, pero hay que garantizar empleabilidad.

Mejía expresó que se está viviendo un cambio profundo que cuestiona los sistemas educativos diseñados para un mundo industrial y ya con los avances tecnológicos hacen que los conocimientos sean inviables en poco tiempo.

“Se tiene que ir a un modelo educativo totalmente diferente... para darle educación a las personas a lo largo de toda la vida”. Agregó que “tenemos un gran desafío de cómo vamos a transformar ese sistema para que el país se adecúe a las nuevas necesidades en un mundo en permanente transformación”.

Mientras Santos llamó a todos los sectores a participar en este proceso de transformación. “Estamos invitando a la sociedad a que no siga indiferente”.